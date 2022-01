Nova onda da Covid-19 reduz atendimento da Fundação a partir de fevereiro

O governador Gladson Cameli reuniu-se na manhã desta quarta-feira, 26, com a diretora-presidente da Vinci Airports Concessionária de Aeroportos da Amazônia, Karen Strougo. A empresa passou a administrar esse ano os dois grandes aeroportos do estado, o da capital e o de Cruzeiro do Sul.

O objetivo da reunião foi garantir o apoio institucional do Estado para a melhoria dos serviços prestados, bem como expor as demandas existentes no setor aéreo acreano. Estiveram presentes também o subchefe da Casa Militar, coronel Carlos Augusto Negreiros, o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), Petrônio Antunes, e o gerente do Aeroporto de Rio Branco, Overlach Campos.

A empresa francesa Vinci Airports deu inicio às suas operações no Acre no Aeroporto Internacional de Rio Branco Plácido de Castro, efetuando o processo de transição com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) na última terça-feira, 25. A Concessionária também se prepara para dar inicio às suas atividades no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul no próximo sábado, 29.

Cameli destacou seu amor pela aviação e ressaltou que a está à disposição para que a parceria do Estado com a iniciativa privada possa garantir os avanços que o setor precisa, acatando as necessidades dos acreanos.

“É interesse do governo nesse novo desafio, com a privatização dos aeroportos, que estejamos juntos, oferecendo uma estrutura que venha atender os anseios da população.” afirmou Gladson.

Karen Strougo, CEO da empresa, pediu ao governador auxilio nas áreas da segurança e na pavimentação das vias de acesso aos aeroportos, sendo atendida prontamente pelo gestor.

Ela falou ainda falou sobre a chegada da Concessionária no estado, e enfatizou a importância do momento histórico.

“Estamos muito contentes de poder ser parte agora dessa história acreana, contribuir no desenvolvimento desse território, com a conexão das pessoas e poder ser parte desse processo de crescimento e de oportunidades que a gente vê aqui na região”, afirmou a CEO.

Por meio de leilão promovido pelo governo federal, a empresa francesa Vinci Airports, ligada ao Grupo Vinci, conquistou a concessão de setes terminais localizados na Amazônia Ocidental pelos próximos 30 anos, são eles, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Manaus (AM), Tabatinga (AM), Tefé (AM), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR).

Com informações da Agência de Notícias do Acre.