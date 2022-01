Ponte inaugurada há menos de 30 dias por Bocalom começa a ruir e ameaça desabar na Capital

A ponte sobre o igarapé Judia, inaugurada há menos de 20 dias pela prefeitura de Rio Branco e a secretaria municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA), já começa a apresentar problemas em sua estrutura, ameaçando ruir e deixa centenas de famílias isoladas.

Na última segunda-feira (24) um caminhão carregado de madeira passava no local e os moradores ouviram um grande estrondo. Foi quando eles descobriram que uma das pilastras de sustentação havia rompido na base, provocando o deslocamento do assoalho, e consequentemente perigo iminente para quem usa a ponte.

Ao ser procurado para falar sobre o caso, o secretário de Finanças, Antônio Cid Rodrigues Ferreira, que também responde pela SEINFRA, justificou o incidente como fruto de deslizamento de terra, comum nessa época, e que uma nova ponte será construída no local. “Aquela ponte já está com seus dias contados. Vamos construir ali naquela mesma região uma ponte mista de concreto e aço para acabar de vez com esse problema”, concluiu.