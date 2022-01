No Acre, pediatra destaca importância da vacina: “Ômicron tem mais afinidade com crianças”

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) deverá gastar mais de R$ 2 milhões de reais na aquisição de combustível destinado a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB. O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 26.

A empresa beneficiada com o contrato milionário é o Auto Posto Correntão, situado no Segundo Distrito – ligado à ‘família Soster’, que nas últimas eleições teve o empresário Jarbas Soster como um dos principais adversários políticos do atual prefeito da capital.

De acordo com os termos jurídicos, a validade do contrato se encerrará no final do presente exercício financeiro, podendo ser prorrogado por até 5 (cinco) anos nos termos do art. 71 da Lei Federal nº13.303/2016. O valor total do gasto com combustível será de R$ 2.309.120,00 (dois milhões, trezentos e nove mil, cento e vinte reais).