Acre registra três mortes e quase mil novos casos de Covid-19 em 24 horas, mostra boletim

A filha do idoso Antônio Alves Brilhante, de 71 anos, ficou revoltada ao saber que o pai, que sofreu cinco Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) no último domingo, 23, foi entubado e internado numa sala com pacientes contaminados pela Covid-19 no Pronto-Socorro de Rio Branco.

De acordo com a filha, a preocupação da família é que o pai tem problema por causa de uma pneumonia e se, for contaminado, pode morrer, afirma Socorro Brilhante. “Como é que fazem uma coisa dessas? Meu pai tem 71 anos e testou negativo para Covid”, argumentou.

Ao ac24horas, a diretora-geral do pronto-socorro, a médica Carolina Pinho, confirmou que o idoso está no mesmo ambiente que pacientes com Covid, mas que os riscos de infecção são quase nulos. “Quando os pacientes estão entubados, o risco de contaminação é muito baixo porque a via aérea está protegida. Os pacientes ficam distantes e por isso a chance de contaminação é perto de zero. Eu entendo a agonia da família, mas nós temos vagas de UTI para todos”, explica.

O idoso havia sido levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, mas a condição frágil de saúde e os poucos recursos da unidade fizeram com que ele fosse transferido para o Pronto-Socorro da capital acreana.