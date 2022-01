Show da MC Danny é adiado no Acre devido ao aumento de Covid e gripe

Os contratantes da MC Danny, dona do hit Senta com Carinho, informaram nessa segunda-feira, 24, que a casa de show Maison Borges, localizada em Rio Branco, irá remarcar a data do show da artista, que estava previsto para esta sexta-feira, 27. A apresentação teve de ser adiada devido ao aumento significativo de contaminação por Covid-19 e síndrome gripal no estado do Acre.

O estado se encontra em emergência por conta do surto das doenças. O show da “rainha do pizeiro”, como também é conhecida, foi adiado para o dia 27 do próximo mês de maio a fim de preservar a saúde coletiva.

Mc Danny é agenciada pelo escritório Love Funk Produtora, que topou reagendar nova data de apresentação na capital acreana. Em feat com Zé Felipe, MC Danny lançou recentemente Toma Toma Vapo Vapo. Ela ficou conhecida no TikTok e no Instagram com a Música Não Pode se Apaixonar, gravada em parceria com Xand do Aviões do Forró.