Após sentença judicial, prefeitura vai trocar empresa de coleta de lixo

Duas leis que tratam praticamente do mesmo assunto foram sancionadas pelo governador Gladson Cameli na edição do Diário Oficial desta terça-feira, 25.

A primeira, de autoria do deputado estadual Roberto Duarte (MDB) Institui nas Escolas Públicas do Estado do Acre a realização de seminários, palestras, cursos e/ou outras atividades correlatas de direito constitucional e direito do consumidor, com o objetivo de ministrar conhecimentos relativos às matérias não constantes do currículo escolar obrigatório.

Cabe à Secretaria Estadual de Educação e Esporte – SEE, a definição da metodologia de introdução dessas atividades no currículo escolar.

Já o outro projeto de lei, de autoria do deputado Neném Almeida (Podemos) institui a Semana da Cidadania com palestras sobre cidadania, educação financeira e defesa do consumidor nas escolas públicas do Estado, com o objetivo de instruir os discentes ao planejamento orçamentário-financeiro e conhecimento dos seus direitos.

A Semana da Cidadania será realizada uma vez por ano, de forma conjunta ou individualizada nas escolas públicas do Estado, preferencialmente aos discentes do ensino médio, onde serão ministradas noções de: economia; planejamento de finanças pessoais; relações de consumo – Código de Defesa do Consumidor; cidadania – Constituição Federal, Princípios Fundamentais art. 1° Dos Direitos e Garantias Fundamentais – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos.

A Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes – SEE, coordenará e organizará a Semana da Cidadania.