Prefeitura de Mâncio Lima inaugura UBS em terra indígena

Uma viatura da Rotam da Polícia Militar atingiu um veículo e em seguida capotou no Bairro São José, em Cruzeiro do Sul, no final da manhã deste domingo, 23. O Corpo de Bombeiros e o Serviço Móvel de Urgência- SAMU estiveram no local, mas não há notícias de feridos.

O comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Edivan Rogério, contou que os PMs estavam indo dar apoio a outra equipe em uma ocorrência quando o acidente aconteceu. Ele informou que os PMs só tiveram escoriações leves. “Eles estavam em deslocamento para dar apoio a outra guarnição, que pediu reforço urgente, devido a resistência de um cidadão que estava sendo abordado”, relata.

Terceiro acidente do final de semana

O acidente com o carro da Polícia Militar é o terceiro do final de semana na região do Vale do Juruá . Na noite de sexta-feira, 21, uma mulher que pilotava uma motocicleta no Centro de Cruzeiro do Sul teve fratura exposta no pé ao ser atingida por um veículo. Ela foi levada pelo Serviço Móvel de Urgência (SAMU) para o Pronto Socorro.

Em outro caso, um veículo que estava do lado de Rodrigues Alves à espera da balsa caiu dentro do Rio Juruá e antes atingiu um ciclista que foi empurrado para dentro d’água . O motorista conseguiu sair de dentro do carro, se evadiu do local e funcionários da balsa salvaram o ciclista das águas e também impediram que o carro afundasse. O carro foi retirado do Rio Juruá por uma máquina da prefeitura de Rodrigues Alves, pelo Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul e Polícia Militar. O ciclista foi atendido na Unidade Mista de Rodrigues Alves, mas não teve ferimentos graves e o motivo do acidente não foi esclarecido.

Este é o segundo final de semana consecutivo com acidentes de trânsito na região . De sexta a domingo passados foram registrados 7 acidentes com 2 vítimas fatais. 2 motoristas foram presos em flagrante e em 1 dos casos o condutor estava embriagado e em alta velocidade.