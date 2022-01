Ministério informa custo de 20 leitos de UTI Covid-19 no Acre: R$ 32,6 milhões

Se perguntar para um morador do Bairro Hélio Melo, conhecido como Sapolândia, quais as dificuldades enfrentadas pela população, a resposta não vai ser apenas uma. É que no bairro tem faltado de tudo. De acordo com eles, a situação é complicada. As ruas praticamente não existem. As pessoas trafegam por “caminhos” no meio de becos. Saneamento básico é um sonho distante. Os moradores reclamam até da falta de limpeza.

“A nossa situação está crítica, é um abandono total. Queremos mostrar as nossas condições para tentar com que alguém faça algo. Esgoto aqui nunca existiu, a gente não consegue andar nas ruas, até a limpeza pra virem fazer aqui é difícil. Já tivemos várias reuniões com representantes do prefeito, nos prometerem e até agora nem apareceram aqui no bairro”, explica Luciana Barreto, moradora da Sapolândia.

Luciana conta que o trabalho não é grande, já que o bairro é bem pequeno. “São umas quatro ruas e uns três becos. A melhor rua é a principal, que é onde o trabalho não foi terminado e é onde o esgoto corre à céu aberto, prejudicando nossas crianças. No beco onde moro, não tem iluminação, fui com a prefeitura e prometeram que no outro dia estariam aqui. Até hoje ninguém apareceu”, afirma Luciana.

O ac24horas procurou a prefeitura de Rio Branco e de acordo com a assessoria do prefeito Tião Bocalom, foram abertas algumas ruas no ano passado e este ano há a previsão de pavimentação. “Ano passado, bem no início, a Emurb abriu os caminhos que tinha e fez ruas.

“Infelizmente, não deu para pavimentar. Para este ano, temos uma programação vasta de pavimentação com asfalto e tijolos e a comunidade será beneficiada”, informou a prefeitura.