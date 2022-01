Mulheres da Cidade do Povo limpam rua por conta própria e críticam o “cabeça branca”

Um fato aparentemente incomum foi registrado no hospital Epaminondas Jácome (HEJ), de Xapuri, no começo deste fim de semana. Uma médica que foi escalada para assumir o atendimento na unidade após uma colega que estava de plantão na noite desta sexta-feira (21) ter se deslocado a Rio Branco acompanhando um paciente, havia testado positivo para Covid-19 três dias antes.

De acordo com as informações a que a reportagem teve acesso, a médica testou positivo para o coronavírus na última terça-feira (18), mas ela não apresentou atestado médico ao hospital de Xapuri. O novo exame, com resultado negativo, foi realizado na noite desta sexta-feira (21) na própria unidade hospitalar assim que ela chegou para assumir o plantão a chamado da direção.

Procurada, a gerência do HEJ confirmou o fato e enfatizou que a médica apenas assumiu o plantão após fazer novo teste e, desta vez, ter resultado negativo para o vírus. De acordo com o gerente do hospital, o enfermeiro Josimar dos Santos, a profissional não tinha sintomas há mais de 15 dias, o que o leva a crer que quando fez o primeiro teste ela já estaria na fase final da infecção.

A dúvida que se levantou foi se o caso relatado não representaria uma ameaça de contaminação a pacientes e colegas de trabalho, considerando-se que a profissional deveria se manter afastada de suas atividades por um determinado período após a realização do teste positivo. Para o gerente Josimar dos Santos, o fato de o segundo exame ter dado negativo eliminou esse risco.

“Não vejo nenhum risco porque ela testou negativo. Se testou negativo é porque não está transmitindo e não tem Covid. Então tá tranquilo, eu acho que quando ela fez o exame já estava praticamente entrando na fase final daquele período de transmissão. Acho que foi isso o que aconteceu, além do que tem muita gente sem nenhum sinal testando positivo”, disse.

No último dia 10 de janeiro, o Ministério da Saúde informou publicamente uma alteração no período de isolamento social por motivo de transmissão da Covid-19. Segundo as novas orientações, o isolamento para os quadros leves ou moderados da doença, poderiam ser de 5, 7 ou 10 dias, com ou sem necessidade de realização de testes de confirmação da contaminação.

Ocorre que o que foi anunciado pelo Ministério da Saúde consistiu em mera recomendação, inexistindo qualquer alteração oficial da Portaria Conjunta nº 20/2020, de 18 de junho de 2020, que fixa a necessidade de afastamento em regra por 14 dias (com possibilidade de retorno em caso de teste negativo + ao menos 72 horas sem sintomas).

A justificativa para a profissional ter feito um novo teste três dias após o primeiro foi exatamente o fato de a unidade hospitalar de Xapuri ter necessitado dela para cobrir o vácuo deixado pela colega que precisou se dirigir à capital. Diante da necessidade, ela se submeteu à nova testagem para constatar se teria plenas condições para assumir o plantão de maneira segura.

A direção do hospital também informou que quando solicitou que a médica assumisse o plantão, havia mais de 30 pacientes no hospital aguardando atendimento. Uma das biomédicas da unidade foi chamada pela própria profissional para fazer o exame, da modalidade swab rápido, cujo resultado indicou que ela não possui mais vírus ativo no organismo.

Como a profissional está de plantão no decorrer deste sábado em uma alta demanda de atendimentos tanto internos quanto ambulatoriais, a reportagem optou por não a contatar para falar a respeito do assunto, assim como preservar a sua identidade. O jornal se mantém à disposição para qualquer esclarecimento adicional tanto da parte da médica quanto do hospital.

O novo avanço da Covid-19 sobre os profissionais de saúde é motivo de preocupação na regional do Alto Acre. Nesta semana, dez médicos estavam afastados do Hospital Regional de Brasiléia em razão de terem testado positivo para a doença. Nesta sexta-feira, um desses profissionais retornou ao serviço, mas nove ainda seguem em isolamento, segundo informação do jornal O Alto Acre.