Morre idosa que foi atropelada na estrada do Novo Calafate

Um acidente de trânsito deixou o trabalhador Silvio Cavalcante, de 42 anos, gravemente ferido na noite deste sábado, 23, na BR-364, no perímetro do município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações de familiares, Silvio havia saído em sua motocicleta de modelo Honda Titan 160, de cor vermelha, do município do Bujari, sentido Sena Madureira com destino a uma fazenda para trabalhar, quando inesperadamente passou em um buraco, perdeu o controle da motocicleta e caiu. Com o impacto, Silvio bateu a cabeça e desmaiou.

Populares que passavam no local, ao verem o motociclista, acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Sílvio ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico do SAMU, o motociclista sofreu um traumatismo craniano, trauma no peito e uma fratura na perna esquerda, e seu estado de saúde é grave.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal para os trabalhos de perícia. A moto foi removida da BR-364.