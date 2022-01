Governador Gladson Cameli investe mais de R$ 3 milhões em Porto Acre

Jardelson Oliveira do Carmo, de 32 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser ferido com dois tiros em via pública na manhã deste sábado, 22. O crime aconteceu na rua Nossa Senhora da Conceição, próximo ao Campo do Atlético, no bairro Cidade Nova, no segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, a vítima estava caminhando na rua quando foi abordado por um homem supostamente identificado como Marquinhos, dono de uma oficina onde Jardelson havia trabalhado, que em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros na direção de Jardelson, que foi atingido com dois projéteis. Mesmo ferido, Jardelson ainda conseguiu correr até a Praça da Juventude, localizada na rua Palmeiral e pedir ajuda.

Os policiais relataram à reportagem que a possível causa da tentativa de homicídio foi que há alguns dias a vítima e o suposto autor tiveram uma discussão por causa de uma dívida de trabalho.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco. De acordo com o Médico do SAMU, Jardelson foi ferido com um tiro no peito que transfixou o corpo e outro no pulso esquerdo e seu estado de saúde é estável, podendo se agravar.

Policiais Militares estiveram no local, colheram informações sobre o suposto autor do crime, fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, porém não obtiveram êxito.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).