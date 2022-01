Programa de bolsa estudantil a indígenas e quilombolas abre as inscrições

O Ministério da Educação publicou nesta sexta-feira (21) portaria que dispõe sobre a abertura de novas inscrições no Programa de Bolsa Permanência (PBP) neste ano de 2022, para estudantes indígenas e quilombolas, matriculados em cursos de graduação presencial ofertados por instituições federais de ensino superior.

As inscrições deverão ser realizadas por meio do Sistema de Gestão da Bolsa Permanência (SISBP), no período de 24 de janeiro de 2022 a 28 de fevereiro de 2022.

A análise da documentação comprobatória de elegibilidade do estudante ao PBP e a aprovação do respectivo cadastro no SISBP deverão ser realizadas pelas instituições federais de ensino superior, no período de 24 de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022.