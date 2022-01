Polícia faz busca e apreensão nas casas de ex-presidente da OAB/AC e ex-Procurador-Geral do Acre

Agentes da Polícia Civil do Acre cumprem mandados de busca e apreensão nos apartamentos do ex-Procurador-Geral do Estado, João Paulo Setti, e do ex-presidente da OAB/AC, Erick Venâncio, na manhã desta sexta-feira, 21. Além de Setti e Venâncio, a Polícia também faz operação simultânea na casa e no escritório do advogado Cristopher Mariano. O ac24horas apurou que a ação policial comandada pelo delegado Pedro Resende visa investigar uma suposta “Máfia do Precatório”.

O que está sob apuração no Acre é a existência de um esquema que envolve honorários advocatícios fixados em acordos privados de compra e venda de precatórios. Ao menos R$ 20 milhões podem ter sido desviados dessa forma. O suposto esquema foi revelado à PF em fevereiro de 2021, por um ex-procurador, Edmar Azevedo Monteiro Filho. Por não se tratar de um potencial crime com verba ou servidores federais, a denúncia foi remetida à Polícia Civil.

A operação foi baseada também nas declarações do ex-presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), desembargador Francisco Djalma da Silva e um juiz que foi auxiliar dele para cuidar de precatórios, Lois Carlos Arruda.