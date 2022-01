“Nunca prometi ônibus novos”, diz Bocalom sobre frota de ônibus vinda de São Paulo

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) negou durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 20, que os ônibus adquiridos junto a empresa Rico Transporte – por meio de contrato emergencial, tenham relação com os 291 coletivos proibidos pela SPTrans de São Paulo por conta de ter mais de dez anos de fabricação – o que é proibido pelos contratos de operação na cidade paulista.

Para Bocalom, os veículos não têm mais de 10 anos de duração e na sua opinião tudo isso não passa de boatos infundados. No entanto, ele fez questão de avisar que nunca havia prometido que chegaria ônibus novos em Rio Branco. “Os ônibus são seminovos, eu nunca disse que são ônibus novos, os outros estados brasileiros acima de 10 anos eles não operam mais, mas os que estão vindo para cá não tem 10 anos, isso é conversa para boi dormir, pode ter certeza que são ônibus bem mais novos, mas eu não quero entrar nesse mérito, porque a melhor coisa do mundo é esperar chegar o veículo”, declarou.

O chefe do executivo disse ainda que veículos com 5 anos de fabricação parecem novos e afirmou que em gestões anteriores, outras empresas já haviam trazidos ônibus ‘velhos” para circular na capital. “Um veículo com 5 anos de uso parece novo, porque aqui já trouxeram veículos usados dizendo que era novo, e não vai acontecer isso. A gente é muito claro nisso. Na hora que chegar vamos dá o documento de cada ônibus para passar pra imprensa, para saber que não é isso que estão falando. Vamos responder às críticas com trabalho e resultado”, garantiu.

Entre os veículos, suspensos para circular em São Paulo, estão os chamados PBC – Piso Baixo Central com dez anos ou mais, que são aqueles que têm escadas nas portas da frente e de trás, mas no interior, há degraus para a parte do meio que é rebaixada.

Veja o vídeo: