Mais de 20 motoristas já foram flagrados embriagados em 2022 no Juruá

Desde o início de 2022, mais de 20 pessoas já foram flagradas pela Polícia Militar de Cruzeiro do Sul dirigindo embriagadas e o resultado são acidentes e mortes. Durante todo o ano passado, 6 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito no município e este ano 4 pessoas já perderam a vida da mesma forma na segunda maior cidade do Acre.

Dois motoristas foram presos em flagrante por homicídio ao volante e 1 deles estava sob o efeito de álcool e em alta velocidade.

Em janeiro de 2021 aconteceram 32 acidentes sem nenhum óbito. Este ano já foram 11 acidentes com 4 mortes.

Na tentativa de coibir a mistura álcool/direção, a Polícia Militar desencadeou a Operação Relâmpago II, com blitz e abordagens em vários pontos de Cruzeiro do Sul e outros municípios da região.

“Essa operação tem por objetivo coibir os crimes e intensificar as abordagens de trânsito em toda a região do Vale do Juruá. Desta forma, as equipes estarão em campo em diversas vias da cidade com bloqueios e Blitz com abordagens mais criteriosas”, explica o comandante do Pelotão de Trânsito – Peltran da PM de Cruzeiro do Sul, tenente Robson Belo.

Prefeitura lança campanha de conscientização

Para contribuir com a redução de acidentes de trânsito, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito – Semtrans, atua na revitalização da sinalização e na campanha de conscientização dos motoristas com relação à segurança no trânsito.

A Semtrans está revitalizando a sinalização horizontal e vertical de rotatórias, lombadas e estacionamentos nas principais vias e bairros do município. E as blitz educativas realizadas em parceria com a 1ª Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretran foram intensificadas.