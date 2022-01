Fila quilométrica em busca de testagem para Covid-19 é registrada nas imediações da Arena

Cerca de 30 trabalhadores da empresa PetroAcre, que faziam o transporte intermunicipal no estado, fazem um ato de manifesto na manhã desta quinta-feira, 20, após ficarem desempregados. Isso porque após a Ageac realizar o processo de caducidade das linhas da PetroAcre, por falta de compromisso com o serviço, os funcionários não foram realocados na Transacreana, que assumiu as linhas.

Francisco Leite Marinho, presidente do Sindicato do Tranporte Coletivo Rodoviário e Carga, diz que a situação já vem se arrastando há muito tempo no transporte rodoviário e urbano, mas que nesse caso o cenário é pior do que o observado a nível municipal em Rio Branco. “São mais de 30 pais de família desempregados. A gente esperava que a Ageac fizesse uma transferência dos trabalhadores para a empresa que chegasse e isso não foi feito”, afirma.

Os funcionários alegam que tiveram uma reunião com o governador Gladson Cameli e o mesmo teria pedido que os empresários não deixassem ninguém desempregado. “A nova empresa chegou e colocaram outras pessoas pra trabalharem e deixaram os trabalhadores da PetroAcre desempregados”, declara.

As linhas assumidas pela Transacreana são as de Senador Guiomard, Bujari, Linha do V e Porto Acre. “Ficamos sem nada. Deixaram todo mundo aqui a ver navios. É revoltante. Gostaríamos que olhassem pra esses pais e mães de família que dependem disso aqui”, pediu o sindicalistas.

A categoria diz ter enviado dois ofícios pedindo uma reunião com o governo, mas não foram atendidos. “Entramos com rescisão direta. Não tinha nenhum imbróglio, pois no município aconteceu a mesma coisa. Não temos documentos, mas temos testemunhas de que a Ageac nos orientou a entrar com a rescisão direta pra sermos parte da outra empresa”, alegam.

A Transacreana já teria dito que não iria contratar ninguém da PetroAcre. “Vamos ter que procurar outros meios”, dizem os funcionários.