Bombeiros suspendem buscas por jovem que caiu em rio ao fazer selfie no Acre

Continua desaparecido o jovem Francisco Emerson da Silva Cruz, de 26 anos, que desapareceu ao cair nas águas do Rio Purus enquanto tentava fazer uma selfie à margem do rio no último sábado (15).

O rapaz morava no Polo Benfica, na Rodovia AC-40, na capital acreana e saiu na companhia de um irmão e um amigo para negociar um imóvel em Sena Madureira nesse final de semana.

Como resolveu o assunto cedo, achou que deveria estender a viagem até Manoel Urbano. Passavam das 19h quando pousava para fotografias na ponte sobre o Rio Purus.

Ao tentar fazer uma self sentado na grande de proteção, perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de 10 metros nas águas barrentas do rio e não mais veio à tona. Na manhã seguinte, uma equipe do Corpo de Bombeiros iniciou a buscas, que foram suspensas provisoriamente nessa quarta (19).