Alan Rick destaca assistência médica nos rincões do país

Pelo segundo ano consecutivo, o Novenário de São Sebastião, em Xapuri, não terá o seu principal e mais atrativo componente: a tradicional procissão, que será novamente substituída por uma carreata que seguirá o mesmo percurso pelo qual seria feita a caminhada que comumente reúne milhares de devotos do padroeiro da cidade.

O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira (19) pelo pároco da cidade, padre Antônio Menezes, durante a última celebração que antecede o momento mais alto da festa, o dia 20 de janeiro. O motivo foi o aumento de novos casos positivos de Covid-19 que, apenas nas últimas 24 horas somaram mais de mil confirmações no estado.

A medida visa evitar uma gigantesca aglomeração que, mesmo sendo realizada em espaço aberto, juntaria entre 15 e 20 mil pessoas. Além dos dados da pandemia relacionados ao estado como um todo, o último Boletim da Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde indica que o município teve 80 novos casos da doença apenas nesta semana.

Ao ac24horas, o padre Antônio Menezes disse que está feliz por tudo o que aconteceu durante a programação deste ano, mas também demonstrou ter ficado angustiado por não poder realizar a festa da maneira desejada pela paróquia. Ele agradeceu aos colaboradores da igreja e afirmou que no ano que vem as coisas serão melhores.

“A gente louva a Deus pelas pessoas que estão trabalhando conosco. Estamos felizes pelo que fizemos até aqui e, ao mesmo tempo, ficamos angustiados por não podermos fazer da maneira que queríamos, mas estamos satisfeitos de estarmos vivos e podermos fazer o que a vida nos possibilita. No ano que vem vai ser melhor”, apostou o sacerdote.

Programação

A mudança de última hora não deve ofuscar o brilho da programação que foi planejada pela igreja e executada até agora sem sobressaltos. O cancelamento da procissão na véspera do grande dia não era esperado, mas a organização do evento estava preparada para isso. Nesta quinta-feira (20) serão quatro celebrações que prometem movimentar os fiéis no decorrer do dia.

Logo cedo, às 6h30 da manhã, será rezado um terço em frente à igreja matriz. Na sequência virão as missas, que serão celebradas às 7h, às 9h, às 14h e às 16h. Por volta das 17h sairá a carreata com imagem do santo padroeiro de Xapuri, que percorrerá pelo 120º ano seguido um trajeto que é composto por partes das principais ruas da cidade.

Fé enraizada

A celebração desta quarta-feira, que foi realizada na rua em frente à igreja, teve a participação do padre Mássimo Lombardi, de Rio Branco, um dos sacerdotes mais conhecidos e queridos do Acre. Para ele, a força da festa religiosa de Xapuri se explica pela tradição que se enraizou profundamente no coração dos devotos de São Sebastião.

“Xapuri tem uma história de lutas, de sofrimentos, mas também de avanços, com que as pessoas se identificam. Além da devoção a São Sebastião, existe o respeito pela tradição que envolve esse evento e nós temos que respeitar tudo isso, que é resultado de uma fé bastante enraizada. Por trás de tudo isso aqui tem uma história”, disse Lombardi.