Tio de Gladson afastado do cargo após operação da PF pede exoneração do governo

Um dos poucos secretários que permaneciam desde o início do mandato no governo Gladson Cameli pediu demissão. Foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 19, a exoneração de Anderson Abreu de Lima, do cargo de Secretário da Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre. Ele foi nomeado um dia após a posse de Cameli no governo, no dia 2 de janeiro de 2019.

Com a saída de Anderson, restam apenas dois secretários que estão no cargo desde o início do governo: Israel Milani, Secretário de Meio Ambiente e Paulo Cézar dos Santos, Secretário de Segurança Pública.

Alvo da Operação Ptolomeu desencadeada pela Polícia Federal, Anderson, que é tio do governador, está afastado do cargo desde o dia 16 de dezembro do ano passado por determinação da Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça. Além de Anderson, a ação teve como alvos também o chefe de gabinete militar Amarildo Martins, e a coordenadora de gabinete do governador, Rosângela Gama, esta última presa acusada de obstrução da justiça desde dezembro. Rosângela foi demitida logo após a operação.