Inmetro desobriga padronização na instalação de taxímetros

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou a Azul e a Gol a voarem com menos comissários de bordo devido ao avanço da Covid-19. A liberação para a Gol foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (17), autorizando a empresa aérea a operar com três comissários nos aviões em vez de quatro. A mesma autorização foi dada à Azul no dia 12 de janeiro.

Segundo as portarias da Anac, as medidas foram tomadas “considerando o recente e ainda crescente surto da variante ômicron do coronavírus no Brasil e seus respectivos impactos na disponibilidade de tripulantes para condução de voos regulares programados”.

Os textos publicados pela agência ainda determinam que as companhias devem informar a cada 15 dias a relação de voos nos quais houve redução no número de comissários, informando data, matrícula do avião, número do voo e hora da decolagem. Para a Azul, a regra vale até 13 de março, enquanto a Gol está autorizada a ter menos comissários em voos até 14 de março.

De acordo com informações do G1, confirmadas pelo UOL, a Latam fez a mesma solicitação à Anac para reduzir os funcionários a bordo e aguarda manifestação da agência.

Nesta terça-feira (18), a empresa teve 43 voos cancelados, somando 617 cancelamentos desde 9 de janeiro. Até agora, os cancelamentos representam cerca de 3% de todos os voos domésticos e internacionais programados pela Latam para janeiro.

Procurados pelo UOL, Gol e Azul ainda não retornaram os contatos feitos pela reportagem.