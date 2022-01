Edital de concurso da Saúde do Acre deve ser publicado ainda em janeiro

O governador Gladson Cameli (Progressistas) afirmou nesta quarta-feira, 19, que a secretaria de Fazenda vem realizando os últimos ajustes para o lançamento do edital do concurso destinado aos servidores da saúde no Acre.

De acordo com o chefe do executivo, não está definida a quantidade de vagas, mas deverá obedecer os termos permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Cameli disse ainda que a contratação deverá ocorrer ainda em 2022. “Vamos chamar esse ano, estamos só aguardando a Sefaz realizar os trâmites necessários para a publicação do certame”, declarou.

Sobre o assunto, a secretária de saúde, Paula Mariano, disse que, provavelmente, o edital pode sair nos próximos dias, ou seja, ainda em janeiro. “Essa semana talvez já saia nosso edital do concurso da saúde”, argumentou.