Trisal: Alda Radine rebate críticas por pedido de dinheiro via Pix

A sargento da Polícia Militar do Acre, Alda Radine, protagonista do afamado trisal acreano, continua a causar repercussão na internet por meio do Instagram. Depois de voltar a publicar após um tempo ausente e fazer um pedido de ajuda financeira via Pix aos seus seguidores, ela retornou à rede social para rebater as muitas críticas que recebeu após a publicação.

“As pessoas podem achar o que elas quiserem, achar que nós não somos dignos de respeito, que nós não merecemos respeito porque nós não nos damos ao respeito. Achar que nós merecemos as piores coisas ou nos desejar as piores coisas. Mas eu quero dizer para vocês que eu desejo a vocês muito amor. Porque quem conhece o amor, ama. E quem ama, não deseja mal a ninguém. Porque o amor é um sentimento sublime”, postou.

Casada com o também sargento Erisson Nery, que está preso preventivamente por atirar em um estudante de medicina durante uma briga de bar na cidade de Epitaciolândia, a militar passou a ser investigada pela Polícia Civil daquele município por denunciação caluniosa, fraude processual e lesão corporal com relação ao mesmo episódio.

Alda e Erisson vivem um caso de poliamor com uma mulher, Darlene Oliveira, e se tornaram conhecidos após passarem a mostrar o dia a dia do relacionamento a três nas redes sociais. A vida do trisal desandou quando ocorreu o incidente em que ele baleou por quatro vezes o estudante que foi acusado por Alda de importuná-la sexualmente e agredi-la fisicamente.

Preso há um mês e meio no Batalhão de Operações Especiais (Bope), em Rio Branco, Nery foi indiciado por tentativa de homicídio por motivo torpe e sem chance de defesa da vítima. Já Alda, passou a investigada em razão de suas acusações contra o estudante não terem sido comprovadas, ter desaparecido com a arma do crime e por ter, segundo a polícia, desferido uma garrafada contra o rapaz quando ele já estava baleado.