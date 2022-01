Palácio nomeia e exonera vários comissionados nesta terça

O governo publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 18, a reestruturação do Centro de Operações de Emergências em Saúde (COE) com o objetivo de enfrentar com mais qualidade a pandemia da Covid-19, a epidemia de dengue, imigração e as possíveis inundações com o transbordo dos rios acreanos nesta época do ano.

O COE tem como obrigação elaborar/Atualizar Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde; Analisar os padrões de ocorrência, distribuição e confirmação dos casos suspeitos de COVID- 19, ocorridos no território do Estado do Acre; Elaborar os fluxos e protocolos de vigilância, assistência, laboratorial para o enfrentamento no âmbito do SUS-AC, buscando o alinhamento dos mesmos com as diretrizes definidas em âmbito nacional a cada nova definição e organização dos fluxos;Planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas durante a ESPIN, nos termos das diretrizes fixadas pelo Ministério da Saúde; Elaborar boletins informativos a fim de divulgar à população informações relativas à ESPIN -Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional; Propor, de forma justificada à Secretaria Estadual de Saúde o acionamento de equipe de saúde, a aquisição de bens e a contratação de serviços necessários para a atuação da ESPIN – Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

O centro é formado por profissionais que representam os principais departamentos da Sesacre, como também representantes do interior do estado, dos Distritos Sanitários Indígenas e Agência Nacional de Vigilância Sanitária.