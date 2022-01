Mazinho Serafim bate-boca com manifestantes por causa de rua em Sena Madureira

Os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) julgaram o recurso de reconsideração da decisão contida no Acórdão nº 10.425/2017 referente a auditoria realizada no Conselho Gestor da Fundação Hospital do Estado do Acre– Fundhacre, exercício de 2009) onde haviam condenado o ex-secretário de saúde do governo Binho Marques, o médico Osvaldo Leal e outros três a devolução de mais de R$ 900 mil aos cofres públicos.

Na decisão do Conselheiro-Relator, Antonio Cristovão Correia de Messias, os membros da corte deliberaram por unanimidade pela alteração da condenação aplicada no julgamento realizado em 2017 para R$ 540.295,33 e mais R$ 107.460,31, referente a multa, totalizando R$ 647.755,64.

Em 2019, a ex-coordenadora do Conselho Gestor da FUNDHACRE, Celiane Maria de Medeiros Alves, entrou com embargos de declaração no Tribunal de Contas do Estado (TCE) para esclarecer pontos que trata o Acordão Nº (10.425/2017) referente a Auditoria realizada no Conselho Gestor da Fundação Hospital do Estado do Acre (FUNDHACRE), exercício 2009.

Na ocasião, os membros do TCE esclareceram que a responsabilidade de Celiane limita-se ao seu período de atuação no órgão como gestora e especificou a condenação aos ex-gestores Osvaldo de Souza Leal, Sergio Roberto Gomes, Alan da Silva Basílio, e Reginaldo Silva Dantas, que na ocasião foram condenados a devolver aos cofres públicos, o valor de R$968.372,68.