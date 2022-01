Covid-19: internações sobem de 3 para 18 em menos de 20 dias no Into de Rio Branco

As internações por complicações da Covid-19 aumentaram 500% se comparado os registros entre o dia 1° a 18 de janeiro de 2022 no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) de Rio Branco.

De acordo com os dados, eram apenas três pacientes internados no dia 1º de janeiro. Já nesta terça-feira, são 18 no total.

Os internados no Into têm entre 31 e 80 anos de idade, sendo que a faixa etária dos 71 aos 80 predomina com seis pacientes – mas são cinco os que tem de 51 a 60 anos.

Já no Hospital Regional do Juruá houve redução de internados entre 1 e 18 de janeiro, baixou de 7 para 5.

O Acre chegou a 258.665 notificações de contaminação pela doença, sendo que 168.335 casos foram descartados e 31 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Pelo menos 86.731 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 21 estavam internadas.