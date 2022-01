Após contaminação de servidores, Detran do Acre suspende atendimento presencial

A senadora Mailza Gomes esteve na manhã desta terça-feira, 18, na Policlínica Barral y Barral, em Rio Branco, onde foi recebida pelo diretor da unidade de saúde, Jorge Pimenta. Pimenta destacou à senadora que a policlínica não é unidade de referência para a Covid-19, mas como realiza atendimentos para síndrome gripal e vacinação contra o novo coronavírus, tem atendido mil pacientes por dia, agora em janeiro.

“As URAP’s Maria Barroso (Baixada da Sobral) e Cláudia Vitorino (Taquari) são indicadas para pacientes com sintomas de gripe, com funcionamento até as 22 horas e farmácias para entrega de medicamentos, mas aqui na Policlínica observamos o aumento de pessoas para fazer o exame para Covid, além da vacinação”, explicou Jorge.

Durante a visita ao Barral, a senadora acompanhou o trabalho desenvolvido no sistema de telessaúde do município.

“Parabenizo estes profissionais que estão realizando importante trabalho durante esta pandemia. Em dezembro fui infectada pelo coronavírus, atendida pelo SUS e vi de perto a dedicação de todos com esta doença que tanta tristeza tem provocado em nossa população”, disse Mailza.

Mailza destacou ainda a importância dos cuidados com higiene, uso de máscara e vacinação. “É muito importante que todos mantenham e reforcem seus cuidados com higienização das mãos, uso constante das máscaras e estar com a vacinação em dia”, recomendou a senadora.

Ações da senadora no combate ao Covid-19 no Acre

Em 2021 a senadora Mailza conseguiu a liberação de R$ 21,4 milhões em emendas extraparlamentares, para todos os munícipios do Acre, que foram investidos em hospitais com atendimento a pacientes com a Covid-19.

Além das emendas, Mailza também conseguiu junto à Vivo e Santander respiradores para o Acre e na Coca-Cola do Brasil, doação de cinco mil frascos de álcool em gel. E viabilizou junto ao Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS) doação de 650 mil reais para o Hospital Santa Juliana, para a instalação de 5 leitos de UTI com respiradores.

Junto à Fundação Itaú Unibanco por meio do projeto Todos Pela Saúde, também conseguiu uma parceria público-privada do Banco Itaú e Hospital Sírio-Libanês e encaminhou nove respiradores e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para o Acre.