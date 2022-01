Motorista perde controle de carro e atropela duas pessoas; uma teve perna dilacerada

Um grave acidente deixou o motorista de uma empresa de refrigerante, Mateus Sombra de Queiroz, de 29 anos, com a perna dilacerada e um ciclista identificado como Rodrigo ferido na tarde desta segunda-feira, 17, na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, o ciclista Rodrigo estava parado na ciclovia quando o motorista do veículo modelo Ford KA, de cor vermelha, que trafegava no sentido bairro-centro, perdeu o controle da direção, invadiu a ciclovia, atropelou o ciclista, em seguida atropelou Mateus, que estava acompanhando o conserto na parte traseira de seu caminhão.

Com o impacto, o ciclista foi arremessado por cima do carro e sofreu alguns ferimentos. Já Mateus foi arremessado e imprensado pelo carro Ford KA na carroceria do caminhão e sofreu uma dilaceração na perna esquerda.

Duas ambulâncias do Serviço do Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Mateus e Rodrigo. Segundo o médico do SAMU, a vítima que sofreu uma dilaceração na perna esquerda foi encaminhado ao Pronto-Socorro em estado de saúde gravíssimo. Já o ciclista Rodrigo deu entrada ao hospital em estado de saúde estável.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. O motorista do Ford KA, que permaneceu no local, não tinha a carteira nacional de habilitação e foi submetido ao teste do etilômetro (Bafômetro), que deu negativo.

O motorista foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Veja o vídeo do acidente: