Cruzeiro do Sul teve sete acidentes e duas mortes no trânsito

A cidade de Cruzeiro do Sul registrou sete acidentes de trânsito só nesse final de semana e contabilizou duas vítima fatais. Dois motoristas foram presos em flagrante por homicídio. Um por homicídio na condução de veículo automotor e outro por homicídio com dolo eventual.

O primeiro caso foi na última sexta-feira. O servidor público de Mâncio Lima, Verônico Ferreira de Negreiros, conhecido como Einha, atropelou e matou o bancário Gerlando Mendes, e foi preso em flagrante pelo delegado José Obetânio por homicídio. A juíza Adamarcia Machado concedeu a liberdade provisória ao acusado no sábado, 15, mas suspendeu o direito de Verônico dirigir e determinou o recolhimento domiciliar noturno, além de outras medidas.

Na madrugada de domingo, um carro com seis pessoas capotou na Rodovia AC-407 e tirou a vida da jovem Nicole Ferreira. Os demais ocupantes ficaram feridos e o motorista identificado como Jonas foi preso em flagrante por homicídio com dolo eventual. “Ele estava em alta velocidade e havia bebido, então assumiu o risco de homicídio”, contou o delegado José Obetânio.

Na tarde de domingo, 16, Felipe Negreiros e Julia Pequeno trafegavam de motocicleta na AC-405 quando foram atingidos de frente por uma veículo modelo Saveiro. Segundo testemunhas, o condutor da moto fazia uma ultrapassagem no momento do acidente.

A assessoria de comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul afirmou que o motorista foi submetido ao teste do bafômetro. “O motorista do veículo não estava embriagado. O condutor da moto foi pra cirurgia e não deu para fazer o teste, mas não havia indícios”, cita a PM.

Julia está estável e Felipe está na Unidade de Terapia Intensiva- UTI do Hospital do Juruá. A família faz uma campanha nas redes sociais por sangue para o rapaz. Na noite de domingo, 16, um homem ainda não identificado foi encontrado desacordado no Ramal 3 da BR- 364 e segundo testemunhas, ele estava embriagado e foi atropelado quando andava a pé na via. O homem está estável internado no Hospital do Juruá. Os outros três acidentes foram de menor gravidade.