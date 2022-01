Casa Civil recebe Mailza esperando desistência a vaga do senado, mas parlamentar mantém candidatura

O secretário da Casa Civil, Rômulo Grandidier, recebeu em seu gabinete na manhã desta segunda-feira, 17, a senadora Mailza Gomes (Progressistas). O primeiro encontro entre eles em 2022 foi marcado por discussão sobre emendas da parlamentares e a reafirmação Mailza na disputa da única vaga ao senado, contrariando rumos dentro do partido Progressista que apontavam que ela desistiria da disputa para focar na campanha de deputada federal.

O ac24horas apurou nós bastidores que a Casa Civil aguardava que Mailza desistisse da disputa ao senado com o objetivo de tentar unir o Progressista e também tirar a pressão do governador Gladson Cameli com relação aos outros pré-candidatos ao senado que almejam a vaga. Apesar dos rumores, Mailza confirmou à reportagem que mantém a candidatura. “Sou presidente do partido e também candidata natural do Progressistas. Não existe hipótese de desistência ou de ficar em candidatura a deputada federal. Tenho serviço prestado ao Estado do Acre com base em nosso trabalho em Brasília e não tenho motivos para abrir mão de nada”, frisou a senadora.

Mesmo com o tom afirmativo sobre a reeleição, Mailza diz que não será candidata de qualquer jeito. “Não vou dizer que sou candidata de qualquer jeito. Política é conversa, política é diálogo e na política todo dia muda alguma coisa, mas no momento eu não tenho motivo de não ser candidata e estou trabalhando para isso”, disse.

Questionada sobre o compromisso firmado no ano passado com os deputados Alan Rick (DEM) e Jéssica Sales (MDB), Mailza afirmou que o compromisso não é baseado apenas pelos resultados das pesquisas, mas também por outros fatores. “Fizemos esse compromisso de fortalecer o grupo em torno do governador Gladson Cameli e de estarmos sempre unidos em prol do melhor. A pesquisa não é ponto fundamental e decisivo. Estamos há quase um ano da eleição e pesquisa você sabe que muda muito. O nosso compromisso foi feito com vários critérios. Não é apenas uma pesquisa de um ano atrás de um certo número”, pontuou.

A senadora do Acre respondeu ainda que o Progressista não se encontra dividido por causa do posicionamento do prefeito Tião Bocalom de apoiar o senador Sérgio Petecão (PSD), pré-candidato ao governo e adversário de Gladson Cameli em 2022. “O Progressista saiu super fortalecido e eu não acho que está dividido, está todo mundo. Claro que tem as preferências, mas a gente precisa trabalhar a união. A questão de Bocalom é uma outra situação, é uma questão de gratidão como ele mesmo disse, pelo o que o Petecão fez, mas o Progressista caminhará com o mesmo objetivo. A nossa intenção é se unir”, minimizou.

O secretário da Casa Civil afirmou ao ac24horas que Mailza é uma das principais aliadas do governador Gladson Cameli e que é natural que se mantenha na disputa. “A senadora é uma política que ajuda o Acre e aliada de primeira hora do governador Gladson Cameli. Suas emendas nós ajuda a desenvolver o Estado e esse encontro nos serve para fazermos o nosso alinhamento estratégico”, frisou.