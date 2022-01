Corpo desaparecido, incêndio criminoso e naufrágio são registrados no interior do Acre

O fim de semana está agitado nos municípios de Manoel Urbano e Sena Madureira, foram várias ocorrências, entre elas, um homem de identidade não revelada, do Estado do Amazonas, caiu da ponte ao tentar fazer uma selfie na noite de sábado, 15, na ponte sobre o Rio Purus. O mesmo está desaparecido e mergulhadores tentam localizar o corpo. A informação foi repassada pelo Sargento Queiroz, do Corpo de Bombeiros da região.

De acordo com os relatos, o turista estava com um grupo de amigos, quando decidiu parar na ponte para tirar uma fotografia, no entanto, após um descuido, o homem caiu nas águas do Rio Purus. “O rapaz é morador do município de Lábrea, estava passeando, parou na ponte e acabou caindo, desaparecendo”, explicou.

O militar destacou que na manhã deste domingo, 16, a equipe de mergulhadores continua com as buscas, mas até o momento, não encontraram o corpo do turista.

Já no município de Sena Madureira, ocorreu no sábado, 15, no bairro Canizio Brasil, um incêndio criminoso, onde os agentes arrombaram a residência e atearam fogo nos móveis da vítima. “O fogo consumiu os móveis e derreteu a parte do PVC do forro”, ressaltou.

Por fim, ainda em Sena, duas embarcações afundaram no Rio Macauã, sendo uma voadeira e uma canoa, ambas estão no fundo do manancial. “Apenas danos materiais”, informou o sargento.

Informações Aldejane Pinto