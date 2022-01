Após receber R$ 2,4 milhões, empresas de ônibus pedem mais dinheiro a Bocalom e suspendem o transporte público

O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo (Sindcol), emitiu um ofício à Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – RBtrans, comunicando que o transporte coletivo terá os serviços suspensos em Rio Branco a partir deste domingo, 16. Os empresários alegam que ao longo de quase dois anos de pandemia, as empresas só acumularam prejuízo: “movimentação de passageiros por viagem não cobre minimamente os custos que as empresas precisam dispor para que os ônibus façam a sua rota completa”, explicam os empresários em nota encaminhada à prefeitura.

Do comento que dizem ter encaminhado a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTrans, os empresário fazem uma ameaça: “caso não seja concedido auxílio financeiro às concessionárias pela prefeitura, não haverá outro resultado senão a paralisação do Sistema Integrado de Transporte Urbano do Município de Rio Branco”. O SINDCOL informa que as empresas de transporte em operação necessitam, em caráter de urgência, sob pena de paralização dos serviços, de suporte financeiro para aquisição de insumos essenciais para continuidade da atividade e pagamento de salários, pois não possuem receita para realizar operação das linhas a partir deste domingo, dia 16.

Ainda na noite deste sábado, os veículos foram recolhidos às garagens e os representantes das empresas Consórcio Via Verde / São Judas, confirmaram por meio de nota divulgada nas redes sociais, que de fato, no domingo, 16, nenhuma linha irá operar na cidade. Os empresários informam que “não obtivemos resposta da prefeitura com relação a compra de óleo. Por esse motivo não temos como operar”.

O que diz a prefeitura – Em entrevista ao ac24horas, o diretor de Transportes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Clendes Vilas Boas, informou que a prefeitura não recebeu nenhum ofício dos representantes do transporte público.

Entretanto, Vilas Boas garantiu que as medidas deverão ser tomadas. “Se algo vier ocorrer, a medida é a mesma em autuar a empresa”, comentou.