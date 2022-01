Acusado de atropelar e matar bancário ganha liberdade provisória em Cruzeiro do Sul

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) cumpriu o anunciado pela secretária de saúde, Sheila Andrade, e suspendeu as licenças, folgas ou férias dos profissionais de saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais, por meio de decreto.

O decreto, publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira, 14, é em virtude da Situação de Emergência em Saúde Pública e em virtude do aumento de casos de Síndrome Gripal (causada pelo Vírus SARS-CoV-2 e Vírus da Influenza).

Com base no relatório Técnico do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – CIEVS, de 08 de janeiro de 2022, que caracteriza um cenário de epidemia de gripe na cidade, o prefeito determinou que ficam suspensas todas licenças ou afastamento legais em gozo dos profissionais de saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais em virtude da decretação do Estado de Emergência no âmbito do Município de Rio Branco.

Além disso, Bocalom destacou que estão interrompidas novas autorizações para concessão de licenças em geral, afastamentos e férias dos servidores.

Por fim, o chefe do executivo municipal decretou o retorno imediato às atividades de 100% dos servidores para atendimento à população do Município de Rio Branco ao combate e enfrentamento da Síndrome Gripal causada Vírus SARS-CoV-2 (COVID-19) e Vírus da Influenza. “Os profissionais de saúde devem se apresentar no prazo de 72 horas nas unidades de sua lotação funcional ou na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, nos casos de dúvidas acerca de sua lotação, bem como, do local a ser designado para prestação de serviços”, diz trecho do decreto.