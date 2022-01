PT quer JV disputando o governo

A FRASE acima foi a reação irônica do ex-prefeito Marcus Alexandre ao ataque do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, neste BLOG, de que o caos, que se instalou no sistema de transporte coletivo da capital, e gerou uma série de protestos da população, tem o DNA do antigo gestor petista, quando comandou a prefeitura de Rio Branco.

Marcus lembrou que, ao contrário de agora, quando encerrou a sua gestão na prefeitura o Sistema estava em pleno funcionamento, com 100% da frota com GPS, acessibilidade, 5 novos terminais e idade média dos ônibus de 5 anos, e todas as linhas em operação. Diferente da atual situação. “Quem governa olhando para o retrovisor bate o carro no muro”, enfatizou o ex-prefeito.

Lembrou ainda ao BLOG de que não havia motivo administrativo para o cancelamento dos contratos, e que o parecer técnico-jurídico está na prefeitura à disposição. Ouvidos os dois lados.

DUAS FACES

JÁ DEMOS as duas faces distintas do grave problema dos transportes coletivos, com opiniões do atual prefeito e do ex-prefeito. O certo é que o problema é grave, não é de fácil solução, e como já diz o célebre ditado: “Quem casa com a viúva, cria os filhos”. Neste imprensado doido está a população, que precisa de ônibus para se locomover.

NÃO TRAVA CANDIDATURA

QUESTIONAMENTOS administrativos do TCE sobre a gestão do prefeito Mazinho Serafim, não têm a força jurídica de impedir sua candidatura a deputado federal.

DISPUTA A PONTA

NÃO é preciso entender de política para relacionar o prefeito Mazinho, como forte candidato a deputado federal. Não se duvida de quem fez a mulher Meire Serafim (MDB), a deputada mais votada do estado.

O TEMPO AVANÇA

QUEM quiser disputar a eleição deste ano terá que estar filiado a um partido político até o dia 2 de abril. Vale também para os parlamentares que vão trocar de sigla.

SEM ARGUMENTO

O Gladson está sem um argumento, para conseguir uma única candidatura a senador do seu grupo. Todos foram leais ao seu governo e não aceitam os resultados das pesquisas, como balizadores para desistências. Tem o agravante que o seu partido, o PP, tem candidata ao Senado, que ainda preside a sigla. É deixar as urnas decidirem, não há outro caminho para o governador.

APENAS RETÓRICA

SERÁ mera retórica se falar numa candidatura única ao Senado do grupo palaciano. O jogo não desembola.

NOME POSTO

UM NOME DE QUALIDADE, e que está posto para disputar uma vaga de deputado federal pela região do Juruá, é o do atual chefe da Casa Civil, Rômulo Grandidier. É do Juruá, e preencheria um vazio de nomes do seu grupo, naquele importante reduto político. Mas, ele depende de um aval do governador Gladson Cameli.

VAI FICAR NO REMANSO

ATÉ o fim de março a política ficará neste remanso de indefinições para a formação completa de chapas majoritárias, com seus candidatos a vice e senador; e mesmo as composições para deputado federal e estadual. A largada da campanha começará do dia 2 de abril em diante.

PRONTA RECUPERAÇÃO

ENVIO à deputada federal Jéssica Sales (MDB) forças positivas, para que em muito breve esteja curada, e pronta para a campanha do Senado. Força, Jéssica!

HOMEM FORTE

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) tem feito conversas amiúdes com o ex-presidente Lula; a última durou mais de 1 hora, tendo como temas os cenários nacional e estadual. Num eventual governo Lula, o JV será um homem forte. Se for eleito senador, brigará pela presidência do Senado. Se perder e o Lula ganhar, será ministro, com influência direta nas questões do estado.

POLÍTICA NÃO É ALGO ESTÁTICO

PODE até vir a acontecer, na política não duvido de nada, mas não vi até o momento nenhum indício de que o governador Gladson Cameli não disputará a reeleição.

FOCADO EM BRASÍLIA

EM NENHUMA de suas campanhas o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) visitou tanto as comunidades ribeirinhas do Juruá, como agora. Foca num mandato de Federal.

AFASTA DE MIM ESTE CÁLICE

AO VER NOTÍCIAS sobre o titubeio do MDB em apoiar a reeleição do Gladson, o secretário de Agricultura, Nenê Junqueira, tratou de tirar carta de seguro, ao dizer que, foi indicado pelo governador, e não pelo MDB. Viu, Flaviano Melo!

RESERVA DE MERCADO

BASTARIA ter curso superior. Sem sentido a decisão do comando da PM em exigir a formação em Direito para fazer curso de Oficial da PM. Um projeto do deputado Gerlen Diniz (PP), que acaba com a reserva de mercado, só espera a sanção do governador Gladson Cameli.

CONTINUA OTIMISTA

O DEPUTADO Edvaldo Magalhães (PCdoB) está otimista que dará certo a junção numa federação entre o PT e o seu partido, o que permitiria formarem um forte chapa para deputado estadual e deputado federal. Tem até 2 de abril para todos os atos estarem sacramentados.

DANDO EXEMPLO

O CIDADANIA, um pequeno partido, tem dado exemplo. Terá candidatos próprios a governador, senador e chapas próprias para a ALEAC e Câmara Federal. A direção recusa ser puxadinho de partido grande. Quer mostrar a cara.

VAI TER VOTOS

A DEPENDER das boas histórias que conta na sua coluna neste site sobre as suas andanças pelas brenhas do estado, o Cesário Braga pode transformar em votos para deputado estadual, os contatos que ele tem mantido.

DOBRAR A BANCADA

COM apenas dois deputados na ALEAC, o PT foca na formação de uma chapa que possa dobrar a bancada, o que será favorecido se sair a federação com PSB-PV-REDE-PSOL-PCdoB.

FECHADO EM COPAS

O EX-PREFEITO Angelim se fechou em copas sobre uma possível candidatura a deputado federal. Mas, pessoas próximas a ele garantem não estar nos seus planos.

NADA OFICIALMENTE

ATÉ o momento nenhum dos deputados estaduais manifestou de forma oficial que disputará um mandato de deputado federal na eleição deste ano.

SÉRIA DIFICULDADE

A INFORMAÇÃO que se tem é a de que o presidente do PODEMOS, ex-deputado Ney Amorim, estaria com dificuldade em conseguir montar chapa para Federal.

FRASE MARCANTE

“Antes de se colocar em busca do sentido da vida, ame-a.” Fiódor Dostolévskl