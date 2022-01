Nego Bau morre ao sofrer parada cardíaca no Pronto-Socorro de Rio Branco

Um dos personagens mais conhecidos da capital acreana, o morador em situação de rua Renan Souza, conhecido popularmente como Nego Bau, morreu na tarde deste sábado, 15, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco após sofrer uma parada cardíaca.

Ao ac24horas, a diretora do hospital, a médica Carolina Pinho, disse que o paciente teve a parada cardíaca durante o transporte para o setor de cuidados avançados. “Infelizmente ele estava em estado gravíssimo e não resistiu. A equipe tentou reanimar, mas ele não respondeu às medidas. Lamentamos pela perda de um cidadão tão popular em nossa cidade”, declarou a diretora.

Bau estava entubado na sala de recuperação pós-anestésica do hospital, onde aguardava vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da unidade hospitalar.

Nego Nau deu entrada no hospital em dezembro com um dedo amputado. Na unidade de saúde, ele passou a usar um dreno no pulmão devido uma perfuração no órgão, ocasionado por uma suposta briga. No local, foi descoberto que Nego Bau estava com tuberculose e fraturas nas costelas.

Porém, mesmo com o dreno, Nego Bau fugiu duas vezes do pronto-socorro, mas no início do ano ele foi levado novamente pelo Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) para a unidade hospitalar. O Samu informou que Bau foi achado desmaiado na parada final de ônibus do bairro Sobral.