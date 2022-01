Vídeo: Funcionário de prefeitura é acusado de atropelar e matar bancário em Cruzeiro do Sul

Os cerca de 700 presos do Complexo Penitenciário Manoel Neri, situado em Cruzeiro do Sul, estão sem visitas familiares desde o Natal do ano passado por causa do surto de gripe. Atualmente, 53 detentos estão em observação dentro da unidade prisional com sintomas gripais.

O contato entre familiares e detentos só será liberados no dia 22 de janeiro pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen).

O anúncio de suspensão das visitas foi feito pela equipe gestora da unidade prisional no dia 30 de dezembro. No comunicado, o presídio alegou a preservação da saúde e o bem estar de todos os internos.

“Informamos que devido o aumento de casos de contaminação referente a síndrome gripal (influenza a), que vem acometendo todo o nosso estado, e visando a não proliferação do vírus dentro deste complexo penitenciário, além da preservação da saúde e o bem estar de todos os internos; e mediante orientação médica, comunicamos que as visitas familiares estão suspensas provisoriamente”.

Por meio da assessoria de comunicação, o IAPEN informou que as visitas de familiares aos presos serão liberadas no dia 22 de janeiro. Além dos 53 detentos com gripe, no próximo domingo, 16, haverá realização de prova do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM dentro do presídio, o que mobiliza grande parte dos Policiais Penais. 25 detentos vão fazer o ENEM em Cruzeiro do Sul.