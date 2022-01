Programa de Retomada Fiscal permanecerá aberto até 25 de fevereiro

O Departamento de Alimentação e Nutrição Escolar, da Secretaria de Estado da Educação garante que cerca de 140 mil alunos foram atendidos nas escolas da rede pública de ensino com mais de 80 variedades de alimentos, entre perecíveis e não perecíveis, desde que as aulas presenciais foram retomadas. 34 mil toneladas de comida já chegaram às escolas.

A última distribuição de itens não perecíveis foi realizada no dia 13 de dezembro, para abastecer as escolas por cinco semanas. “Ou seja, até o fim desta semana essa entrega continua atendendo. Em relação às proteínas, a quantidade entregue é para quatro dias. Assim, a cada semana as entregas atendem quatro refeições com frango ou carne”, explica Hezio Figueiredo, diretor do departamento.

Refeições como cuscuz com ovos, frutas, mungunzá, carne bovina picadinha, galinhada, saladas, pão com queijo e mingau de banana comprida são oferecidas para os alunos matriculados na rede estadual. “De acordo com o compromisso que o governo do Estado assumiu, nós construímos um cardápio bem variado e equilibrado, sendo oferecido não só o biscoito, a bolacha e o café com leite ou suco, previsto de uma a duas vezes por semana, no máximo, mas principalmente preparações reforçadas, com a carne, o frango, acompanhados do arroz, do macarrão e da farofa, que todo acreano gosta”, destaca a nutricionista da SEE, Lorena Lima.