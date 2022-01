Presidente do Tribunal de Justiça assume governo do Acre nos próximos seis dias

A presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro, passa a assumir o Governo do Estado a partir desta quarta-feira, 12. A magistrada esteve no Palácio do Governo na manhã de hoje, onde se encontrou com o governador Gladson Cameli, para a assinatura do Termo de Transmissão do Cargo.

Gladson estará no Rio Grande do Sul nos próximos dias, onde irá tratar sobre uma possível instalação da nova empresa no Acre, pertencente ao grupo FASA América Latina, localizada no município de Cruzeiro do Sul, em Rio Grande do Sul. O governador e sua equipe já estão no aeroporto de Rio Branco. De Porto Alegre (RS), seguirão até o interior do estado para visitar a fábrica.

Segundo Cameli, o grupo pretende se instalar no estado do Acre. “Esse é o primeiro passo do programa que estamos lançando, o Programa Melhor Emprego, que é a geração de emprego para a nossa juventude”. O governo vai pessoalmente em busca de investidores.

Nesta primeira visita, a expectativa de Cameli é trazer ao Acre a geração de 150 empregos diretos. O vice-governador Wherles Rocha se encontra afastado por problemas de saúde. O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior (PP), também não se encontrará em território acreano. Enquanto isso, a presidente do TJAC irá responderá pelo estado até a próxima segunda-feira.