Petecão garante R$ 1 mi para Programa de Aquisição de Alimentos

O senador Sérgio Petecão (PSD/AC), garantiu que centenas de produtores rurais filiados a 10 Associações e cooperativas no Acre possam contar com a verba no valor de R$ 1 milhão para a comercialização da produção na modalidade Compra com Doação Simultânea, do Programa Alimenta Brasil – antigo Programa de Aquisição de Alimentos-PAA.

Os recursos serão utilizados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)e permitirão a contratação para entrega de aproximadamente 350.000 kg de alimentos produzidos pelos agricultores familiares e que serão doados às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, à rede socioassistencial e à rede pública e filantrópica de ensino.

De acordo com a Superintendente da CONAB no Acre, Alessandra Ferraz Cavalcante, os recursos viabilizados pelo Senador Sérgio Petecão ampliarão mais o PAA no Acre. “É uma grande oportunidade para a expansão da agricultura familiar no Acre e a iniciativa do Senador em viabilizar os recursos foi muito boa. Assim teremos como atender a demandas das associações e cooperativas cadastradas em nosso programa. Só temos a agradecer”, declarou.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma das principais políticas de apoio e incentivo à agricultura familiar no Brasil. Por meio dessa iniciativa, agricultores, cooperativas e associações vendam seus produtos para órgãos públicos, sem necessidade de licitação. Os produtos são destinados às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, à rede socioassistencial, aos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e à rede pública e filantrópica de ensino.

Para Petecão é importante ter políticas e investimentos no setor produtivo principalmente na agricultura familiar “Este é um segmento da nossa economia que requer uma política pública principal dando mais condição para o escoamento e a comercialização”, esclareceu o parlamentar.

Com o valor serão atendidos os projetos da Cooperativa dos produtores da agricultura familiar da nova baixa verde – ACREVERDE ; a Cooperativa dos agricultores familiar do polo Geraldo Fleming de Rio Branco – COOPERMIX; a Cooperativa de Produção, comercialização e economia solidaria – AMIGOS SOLIDÁRIOS; a Associação de Produtores Rurais da Comunidade Limoeiro; Associação de Produtores Rurais do Núcleo de Produção Agropecuária GERALDO FLEMING; Associação de Moradores e Produtores Rurais do POLO AGROFLORESTAL DOM JOAQUIM e a Associação de Moradores e Produtores Rurais de Estrada do Quixadá, todas com sede em Rio Branco.

Já em Bujari, Capixaba e Porto Acre serão atendidas, respectivamente, a Associação de Produtores e Produtoras Rurais Ordem e Progresso do Projeto de Assentamento Walter Arcer; a Cooperativa de Mulheres Produtoras de Capixaba – COOPERVIDA e a Cooperativa dos Produtores, Extrativistas de Agricultura Familiar do Caquetá – COOPERATIVA SONHO MEU