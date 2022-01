Gladson descarta lockdown, mas diz que deverá reunir comitê implantar medidas mais duras

Diante da explosão de novos casos de Covid-19 na última terça-feira, 11 – sendo 188 em apenas 24 horas, o governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou ao ac24horas que estuda tomar medidas mais duras para conter um novo avanço da pandemia no estado.

Entretanto, apesar da preocupação, Gladson descartou a implantação do lockdown no território acreano. Segundo ele, não haverá medidas ‘exageradas’ em sua gestão. “O governo não vai ficar de braços cruzados e vai tomar todas as medidas necessárias para proteger a vida das pessoas. Aquilo que cabe às nossas responsabilidades vamos fazer, mas sem exageros”, declarou.

O chefe do executivo acreano destacou que já solicitou que a secretária de saúde, Paula Mariano, convoque o Comitê de Acompanhamento da Covid-19 para que sejam adotadas ‘medidas brandas’ que possam frear a chegada da 3° onda da pandemia. “Quero que me apresente um plano para que possamos tomar as decisões, mas, nada com excesso”, explicou.

Cameli disse ainda que com base na decisão do comitê, eventos que já estão agendados para ocorrer em Rio Branco poderão vir a ser cancelados, como por exemplo, a realização do tradicional carnaval. “Já estamos com restrições de voos, já começa por aí. Então, o que tiver que ser evitado vamos evitar para não causar impacto negativo na vida das pessoas”, concluiu.