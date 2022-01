Edital para Bombeiros com 153 vagas e salário de R$ 4,3 mil é disponibilizado

O Diário Oficial do Acre trouxe na edição desta segunda-feira, 10, o edital do concurso público para o Corpo de Bombeiros do Acre. São 153 vagas, distribuídas entre 122 vagas para aluno soldado masculino e 31 vagas para mulheres. O salário inicial é R$ 4.344,22 (quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Para fazer o concurso é necessário possuir ensino médio.

Na primeira fase das provas objetivas, o candidato pode optar por fazer o concurso nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá. Já a partir da segunda fase, as provas serão realizadas apenas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Algumas das outras exigências para fazer o concurso são ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da Constituição Federal; ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da matrícula no Curso de Formação e ter no máximo 30 (trinta) anos de idade no ato da inscrição do concurso; precisa possuir estatura mínima de 1,60m para candidatos do sexo masculino 1,55m para candidatas do sexo feminino.

As inscrições para o Concurso Público serão realizadas pela Internet, no endereço eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br, e estarão abertas a partir das 8 horas desta terça-feira, 11, e se encerram às 21 horas do dia 7 de fevereiro. O valor da inscrição é de R$ 53,00. Já para quem vai pedir isenção da taxa de inscrição, o período é de amanhã, dia 8, até o dia 13 de janeiro.

As provas objetivas são de português, matemática, história e geografia do Acre, informática básica, estatuto dos militares do estado do Acre, noções de direito administrativo, direito constitucional e direito penal militar, além de física e química.

O edital completo do concurso pode ser acessado aqui.