Bebê que nasceu em UTI no Acre apresenta melhora

Evoluindo satisfatoriamente com o tratamento ofertado, mantendo peso e estabilidade hemodinâmica, respirando em ar ambiente, aceitando a dieta ofertada, com funções fisiológicas presentes e sem alterações importantes. Este é o quadro atual do bebê que nasceu no último dia 4 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul.

A mãe da criança segue internada em decorrência de complicações da Covid-19. O teste de infecção do coronavírus realizado no bebê apresentou resultado negativo e ele não será submetido à tratamento da doença.

A criança ainda não tem nome e nem Registro Civil. A família do bebê mora na zona rural do município de Rodrigues Alves. Uma tia do bebê acompanha o estado de saúde do menino junto à Maternidade de Cruzeiro do Sul para onde ele foi levado logo depois do parto.