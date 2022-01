Rocha desaba em Minas e atinge lanchas; duas mortes foram confirmadas pelos Bombeiros

Na última quarta-feira (5/1), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibilizou os números de beneficiários de planos de saúde relativos a novembro de 2021. Nesse período, o setor seguiu em crescimento e totalizou 48.687.504 usuários em planos de assistência médica e 28.921.256 em planos exclusivamente odontológicos no País.

No Acre, o número de usuários em um ano, comparando novembro de 2021 com igual período do ano anterior, caiu 2,3%: eram 43.237 em 11/2020 e foram para 42.242 em 11/2021.

Já os planos exclusivamente odontológicos aumentaram nesse mesmo período. Eram 15.885 e passaram a 17.129 -aumento de 7,8% em um ano.

Nos planos médico-hospitalares, em um ano houve crescimento de 1.310.157 beneficiários – o equivalente a 2,77% de aumento em relação a novembro de 2020. No comparativo de novembro com outubro, o crescimento foi de 104.076 mil usuários. O total de beneficiários é o maior número registrado desde março de 2016, quando o setor atingiu a marca de 48.614.271 beneficiários nessa segmentação. Já nos planos exclusivamente odontológicos, foi registrado aumento de 2.470.610 beneficiários em um ano – o que representa 9,34% de crescimento no período – e de 203.900 em um mês (comparativo com outubro).

Entre os estados, no comparativo com novembro de 2020, o setor registrou evolução de beneficiários em planos de assistência médica em 24 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Paraná os que tiveram o maior ganho de beneficiários em números absolutos. Entre os odontológicos, 25 unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual, sendo também que São Paulo, Minas Gerais e Paraná, os estados com maior crescimento em números absolutos.

A ANS lembra que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências.