Governo entrega de 5 veículos para fortalecimento da agricultura em Rio Branco

Em solenidade realizada na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) na tarde desta sexta-feira, 7, o governador Gladson Cameli (Progressistas) realizou a entrega de cinco veículos de passeio para a Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), com o objetivo de atender demandas da secretaria em Rio Branco e no interior.

Os veículos entregues no ato, tratam do Renegade STD 1.8 AT FLEX, 04 portas, 05 lugares. Cada automóvel custou R$ 117.950,00 (cento e dezessete mil novecentos e cinquenta reais), totalizando mais de 589 mil reais.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli frisou que a entrega dos veículos faz parte da reestruturação dos órgão do governo. “Isso é para melhorar as condições de trabalho dos servidores. Os recursos são através de fonte 100, recursos do tesouro”, ressaltou.

Cameli usou a solenidade para se pronunciar sobre os desdobramentos da Operação Ptolomeu, desencadeada pela Polícia Federal, segundo ele, os ataques proferidos são em decorrência da eleição estadual. Além disso, ele agradeceu o apoio da bancada federal nesse momento de turbulência. “O Márcio sempre esteve ajudando, junto com a Mailza Gomes, Alan Rick, Jéssica Sales. O estado não vai parar por conta disso. O que eu fiz em três anos é o que eles não fizeram em 20 anos. Com isso, eles não desconstroem o governador, eles atingem os servidores e as secretarias”.

O secretário de agricultura, Neném Junqueira, disse que os carros vem para dar assistência aos órgãos mais próximos da cidade. “Vamos deixar a caminhonete para atender o produtor e dar agilidade na secretaria como um todo. Atendemos em 2021 para mais de mil produtores”, declarou.

Junqueira enalteceu o trabalho do governo no fortalecimento dos agricultores. “Esse trabalho é graças ao governador Gladson Cameli. A gente vem sendo atendido nas nossas demandas. Esse ano vamos atender mais de 5 mil produtores”, argumentou.

Mizael Motta, representante do Baixa Verde, fez um discurso agradecendo ao governo e ao trabalho do secretário Neném Junqueira pelos investimentos realizados em benefício, especialmente, aos pequenos produtores. O produtor destacou que na localidade os agricultores estão com cerca de 80% mecanizado. “Estamos com 80% do baixa verde mecanizado, agora, nós temos secretário, ele foi até o local e garantiu a ajuda e nos ajudou, temos agora a mecanização graças a ajuda do gestor da pasta”.

O deputado federal Alan Rick (DEM) usou o dispositivo de honra para relembrar as ações do governo em prol da população, como na segurança pública, educação, saúde e no agronegócio. “Entregamos mais de 128 veículos para a educação, cada município tem ao menos um veículo na zona rural e urbana”, comentou.