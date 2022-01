Em 399 exames, testagem na OCA tem 24 positivos para Covid-19 em dois dias

Sesc Acre iniciou nesta quarta-feira, 5, as inscrições no Credenciamento de Artistas Sesc Acre 2022, com objetivo de selecionar profissionais de arte e cultura em todas as suas manifestações e linguagens para prestação de serviços e eventuais participações em projetos e ações culturais da programação sistemática do calendário de projetos culturais da instituição.

A contratação dos credenciados será efetivada após realização de curadoria de acordo com a grade programática e os eventos previstos no calendário de projetos do Sesc Acre, ou os que vierem a surgir, possibilitando a contratação de profissionais do campo das artes e da cultura de forma democrática, atendendo aos princípios da oportunidade, legalidade, impessoalidade, isonomia e economicidade.

Artes Cênicas

Apresentações de teatro, circo, dança, performances, intervenções, instalação cênica, esquetes, oficinas, palestras, workshop, cursos, podcasts e outras ações relacionadas ao conceito.

Artes Visuais

Exposições, performances, intervenções urbanas e manifestações nas mais diversas linguagens, tais como: pintura, desenho, gravura, fotografia, artesanato, escultura, instalação, arquitetura, paisagismo, arte digital, artes plásticas, quadrinhos, cartoons, bordados, cerâmicas, colagens, azulejarias, animações, modelagens, rendas, xilogravuras, serigrafias, grafites, charges, caricaturas, oficinas, workshops, cursos palestras, podcasts e outras ações que se amoldem a este conceito.

Literatura

Contação de histórias; declamações; leituras dramatizadas; saraus poéticos; performances literárias; recitais; intervenções; oficinas; palestras; workshops; cursos e outras ações que se amoldem a este conceito.

Feira Literária

Nesta atividade busca-se ampliar o número de leitores, através dos estímulos e práticas de leitura e a literatura, possibilitando o acesso ao livro e à leitura, nas unidades do Sesc Rio Branco e unidades do interior, bem como nos municípios.

Música

Concertos, recitais, shows, intervenções, performances, oficinas, palestras, workshops, podcast, cursos e outros formatos de apresentações musicais.

Audiovisual

Licenciamento de curta, média e longa metragem, oficinas, palestras, workshops, cursos, intervenções, debates, Desenvolvimento de experimentações, exibição, exposição, Incentivo artístico, Intervenções urbanas, oficinas, palestras, gravações de podcasts, vídeos e outras variáveis relacionadas a este assunto.

Expressões Culturais Populares e de Tradições

Repentistas, violeiros, maracatu, dança do coco, dança de maracatu, capoeira, fanfarras, bandas carnavalescas, quadrilhas juninas, tradições indígenas, tradições seringueiras; danças populares e outras manifestações e grupos populares que se amoldem a este conceito.

Para maiores informações e esclarecimentos, acesse o edital pelo link sescacre.com.br.