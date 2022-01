Rock: cover de Freddie Mercury se apresenta em Rio Branco neste final de semana

O cantor Israel Mercury, cover do cantor Freddie Mercury, da Banda Queen, vem de São Paulo para se apresentar em Rio Branco neste final de semana na Confraria Gastrobar, localizada no Parque da Maternidade, próximo a Biblioteca Marina Silva.

As apresentações devem ocorrer no sábado, dia 8, porém os ingressos já estão esgotados e no domingo, dia 9. Para o último dia os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone de contato (68) 99973-5138. O bilhete antecipado custa R$ 20 e o show está marcado para iniciar às 18h30.

Músicas como “We Will Rock You”, “Love Of My Life”, “We Are The Champions”, entre outros clássicos, compõem o repertório do show de Israel Mercury, uma das grandes estrelas covers do rock no Brasil.