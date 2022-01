Coordenação estadual descarta suspensão das aulas em Cruzeiro do Sul por causa da gripe

A secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul suspendeu nesta quinta feira, 6, as aulas presenciais na rede pública de ensino. A medida foi tomada por causa do surto de influenza no município e tomada em entendimento com a secretaria de Educação do Estado. A paralisação será de 15 dias.

O coordenador administrativo da Secretaria Municipal de Educação, Valdenísio Martins, cita que alunos e servidores de várias escolas apresentaram síndromes gripais.”Sempre damos prioridade para zelar pela saúde de todos, por isso, foi necessária essa medida”, disse ele.

Com a decisão, as aulas do ensino fundamental, do 6⁰ ao 9⁰ anos, que estavam ocorrendo de forma híbrida, deixarão de ser oferecidas na modalidade presencial e passarão apenas para o sistema remoto.

As aulas do ensino infantil, que teriam o retorno dos alunos para as escolas no encerramento do ano letivo de 2021, permanecerão de forma remota.

“O ano letivo do ensino infantil se encerrará no dia 17 de fevereiro e, também, resolvemos concluir de forma remota. Agora, vamos aguardar para avaliarmos se para o início do ano letivo de 2022 será possível voltarmos com as aulas presenciais”, informou Martins.