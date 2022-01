Após rumores de racha, Gladson acredita na manutenção do MDB na base do governo

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou ao ac24horas nesta sexta-feira, 7, que não acredita nos rumores que apontam para um afastamento do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) da base governista no Acre. A hipótese foi levantada na última semana pelo próprio presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Flaviano Melo, que ao ac24horas, confirmou Que a sigla pode vir a deixar de apoiar a candidatura à reeleição do governador Gladson Cameli (Progressistas) e contar, inclusive, com uma candidatura própria ao governo do Estado.

No entanto, Cameli deixou a entender que caso seja mantido o interesse da sigla em deixar o governo, ele não deverá se opor. “O MDB não vai sair da base do governo a depender do governador. Isso são situações naturais e da política do dia a dia, todos os dias temos um leão para domar, então é nessa linha, porém eu tenho prioridades”, comentou.

O chefe do executivo acreano garantiu que o secretário de agricultura, Neném Junqueira, permanecerá na pasta mesmo com uma possível saída emedebista. “O Neném é um profissional que sempre se dedicou à produção agrícola do nosso estado”, ressaltou.

Junqueira reforçou as palavras do governador e disse que sua nomeação está exclusivamente ligada ao desejo de Cameli. “Sou indicado do governador Gladson Cameli e não do MDB”, explicou.