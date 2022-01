Família de mãe e bebê com Covid-19 mora na zona rural; criança não tem nome nem registro

Ainda não tem nome o bebê que nasceu de parto cesárea na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, onde a mãe, Michele Fabrício da Silva, de 32 anos, está internada com Covid-19.

Ele segue em coma internado na UTI neonatal da Matenidade, para onde foi levado logo depois do parto. A criança não tem Registro Civil ainda, o que é realizado na própria matenidade com os bebês nascidos no local.

A família do recém-nascido mora na zona rural do município de Rodrigues Alves. O pai está na propriedade com outros dois filhos e uma tia paterna do bebê esteve na Matenidade para ver a criança e saber notícias. O bebê segue sem acompanhante e a mãe está na UTI do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul.