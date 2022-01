Bocalom culpa atrasos por “políticas errôneas dos últimos 20 anos”

José Arão Nascimento da Silva, de 42 anos, foi ferido com um golpe de faca no abdômen na tarde deste domingo, 10, após uma discussão em uma residência localizada no km 100, da Rodovia AC-90, Transacreana na zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, José Arão estava bebendo com familiares dentro da casa, quando começou a discutir com sua esposa por motivo de ciúmes. Ele deu um tapa no rosto de sua mulher, que reagiu, pegou uma faca e desferiu um golpe no abdômen do marido. Após a ação, a mulher fugiu do local.

Moradores ao verem José Arão ferido, o colocaram em um quadriciclo e o levaram até a entrada do ramal, em seguida colocaram José em uma caminhonete que seguiu com destino ao hospital.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e interceptou a caminhonete no km 70 da Transacreana. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.