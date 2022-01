Time do Acre é goleado por 5 a 0 na estreia na Copa São Paulo de Futebol Junior

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Em comunhão, oração e celebração. É assim que a maioria dos evangélicos costumam passar a virada do ano. No Acre, igrejas de várias denominações se programaram para receber seus fiéis na noite de Ano Novo em seus templos. O chamado ‘Culto da Virada’ ocorre, tradicionalmente, na noite desta sexta-feira, 31, último dia do ano de 2021, das 22h às 00h, na sede da Igreja Batista do Bosque (IBB), localizada na Via Verde, em Rio Branco.

O líder da igreja, pastor Augustinho Gonçalves, relatou que os votos são de paz e prosperidade para o ano que se inicia. Segundo ele, é o momento de superar as adversidades do ano de 2021 e pensar em algo novo. “Foi um ano de incertezas e sofrimento. Eu creio que isso vai passar e Deus vão nos trazer coisas novas. Que os irmãos possam crer que existe algo bom na vida de cada um”, declarou.

Gonçalves aproveitou para alfinetar a queima de fogos com barulho organizado pela prefeitura de Rio Branco. “Sou a favor da queima de fogos sem som”, afirmou.

O pastor Adriano Gonçalves da IBB, contou que após um período turbulento em 2021, é necessário que haja esperança em um Ano Novo melhor para os cristãos e sociedade civil. “Que 2022 seja o ano de voltarmos a sonhar e de viver algo novo de Deus para nossas vidas”, profetizou.

Para o jovem Samuel Oliveira, 25 anos, passar a entrada de ano em um templo religioso, de preferência evangélico, é de suma importância para que seja alcançada as bênçãos almejadas em 2022. “A mudança de ano traz uma sensação de novidade, proporciona às pessoas uma reflexão de tudo que foi realizado e do que ficou pendente. É hora de renovar a aliança com Deus em busca de um ano melhor para toda a sociedade”, disse.

O deputado federal Alan Rick, da igreja Batista do Bosque, apesar de ausente do culto religioso, desejou um novo repleto de maravilhas para os fiéis. “Desejo que 2022 seja o ano da renovação da fé! O ano em que Deus enxugará dos olhos as lágrimas e trará a alegria da salvação a cada coração quebrantado! Será o ano do renovo do Senhor sobre tudo o que ele crê!”.